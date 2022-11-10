Спутниковые снимки обнародовал в твиттере OSINT-расследователь Бенджамин Питтет.

"Думаю, это вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", – написал он.

Как видно из снимков, датированных 12 августа и 10 октября, размещенных Питтетом, россияне возобновили траншеи возле КПВВ "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью и вырыли новые.

Также на спутниковых фото видны новые окопы в районе Армянска в северо-западной части Крыма.

По словам расследователя, оккупанты также строят позиции немного севернее. В частности, в Новотроицком выкопан огромный оборонительный окоп. Такие оборонительные позиции можно увидеть на всей северной части полуострова.

"Они строят крепость", – добавил Питте.

Справочно. OSINT (Open source intelligence) – разведка на базе открытых источников. Концепция, методология и технология получения и использования военной, политической, экономической и другой информации из открытых источников, без нарушения законов. Техники и методики OSINT используют профессиональные команды журналистов и волонтеров в сфере информационного противостояния, таких как Bellingcat и InformNapalm.

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