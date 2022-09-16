Россияне резко увеличили количество крылатых ракет в Черном море
Российский агрессор держит в Черном море наготове 36 крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Угроза авиационных и ракетных ударов остается актуальной. Враг испытывает на прочность не только нашу силу, но и дух. Не теряйте бдительности и выдержки, уверенно и четко принимайте меры безопасности по сигналам тревог, будьте сознательны и мудры, не распространяйте даже положительную информацию, в частности о наших победах, если она не провозглашена военными. В условиях гибридной войны даже такая информация может стать оружием, направленным против своих. Доверяйте только достоверным источникам информации", - обратилось ОК к украинцам.
Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 14 кораблей и катеров, маневрирующих в ракетобезопасном районе вдоль южного побережья Крымского полуострова.
Сразу 4 надводных и 1 подводный ракетоносители держат наготове 36 крылатых ракет "Калибр". В вечернем отчете "Юг" сообщал, что у россиян 28 единиц.
Также в дежурство вовлечены 4 больших десантных корабля.
- В ночь с 15 на 16 сентября россияне запрещенными кассетными снарядами дважды обстреляли прифронтовую Березнеговатскую громаду Николаевской области.
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