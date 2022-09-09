Россияне резко увеличили количество крылатых ракет в Черном море
По сравнению с прошедшими сутками у россиян увеличилось количество крылатых ракет в Черном море с 16 до 24 единиц
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Вражеская группировка россиян в Черном море состоит из 19 кораблей и катеров. Среди них 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами "Калибр".
"Угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна. Наши пожелания остаются неизменными: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая сигналами-предупреждениями, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, собирающих закрытую информацию, продвигаются антиукраинскую", - пишут в ОК.
В Черном море шторм, потому на побережье могут появляться мины.
- В конце суток, 7 сентября, у россиян было готово 16 крылатых ракет в Черном море.
- 8 сентября стало известно, что в Херсонском направлении россияне активно обустраивают понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, чтобы улучшить логистическое обеспечение.
- За день, 8 сентября, российский агрессор потерял на Юге Украины 59 военных, 3 РСЗО "Ураган", 2 самоходных орудия артиллерии "Пион".
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