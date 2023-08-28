Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Россияне построили "пирамиды" для "защиты" от ВСУ вдоль границы с Украиной, но их эффективность достаточно сомнительна", - говорится в сообщении.

Так, в Белгородской области РФ за строительство отвечает губернатор Вячеслав Гладков. На строительство фортификационных сооружений потратили 10 млрд рублей, но по сообщениям местных жителей, переплата составила более 5 млрд рублей.

Следует отметить, что на Белгородщине постоянно фиксируются прилеты. Так, 13 августа в Белгороде в результате работы ПВО была повреждена многоэтажка , а 26 августа губернатор Белгородской области Гладков обвинил ВСУ в обстреле из "градов" поселка Уразово, в результате чего якобы пострадали 6 человек .

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