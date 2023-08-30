Россияне развернули в оккупированном Мелитополе второй крематорий, - мэр
Российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь Запорожской области еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
В каждом оккупированном городе работает по одному мобильному крематорию. Это происходит круглосуточно.
По словам Федорова, недавно в Мелитополе заметили еще одну трубу, из которой валит черный дым – на окраине по улице Михаила Оратовского.
Жители Мелитополя и Бердянска жалуются на ужасную вонь.
- Еще 4 августа стало известно, что в оккупированном Мелитополе круглосуточно работает крематорий оккупантов. Жители жалуются на постоянную вонь.
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