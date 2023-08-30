Россияне развернули в оккупированном Мелитополе второй крематорий, - мэр

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В каждом оккупированном городе работает по одному мобильному крематорию. Это происходит круглосуточно.

По словам Федорова, недавно в Мелитополе заметили еще одну трубу, из которой валит черный дым – на окраине по улице Михаила Оратовского.

Жители Мелитополя и Бердянска жалуются на ужасную вонь.