Россияне развернули скрытую мобилизацию во временно оккупированном Крыму
Оккупанты поощряют крымчан стать в ряды войск РФ, на временно оккупированном полуострове продолжается скрытая мобилизация
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На временно оккупированном полуострове Крым россияне развернули скрытую мобилизацию: они поощряют мужчин вступить в ряды войск РФ. Крымчанам обещают получение земельного участка, если они будут воевать против Украины.
В ЦНС отмечают: если вы хотите избежать мобилизации - есть возможность безопасно сдаться в плен украинским защитникам.
"У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться за контактными телефонами по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - добавили в Центре национального сопротивления.
- Напомним, 13 декабря в Генштабе сообщили , что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах.
- Впоследствии появилась информация, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200 и раненых в Крым. Чтобы восполнить потери, кафиры мобилизуют офицеров в отставке
- 21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал , что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации.
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