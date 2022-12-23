Россияне развернули скрытую мобилизацию во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированном полуострове Крым россияне развернули скрытую мобилизацию: они поощряют мужчин вступить в ряды войск РФ. Крымчанам обещают получение земельного участка, если они будут воевать против Украины.

В ЦНС отмечают: если вы хотите избежать мобилизации - есть возможность безопасно сдаться в плен украинским защитникам.

"У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться за контактными телефонами по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, 13 декабря в Генштабе сообщили , что для пополнения потерь на территории временно оккупированной Донетчины россияне мобилизуют тех мужчин, которые имеют "бронь" в военных билетах.

Впоследствии появилась информация, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200 и раненых в Крым. Чтобы восполнить потери, кафиры мобилизуют офицеров в отставке

21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал , что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации.

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