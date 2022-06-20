English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне развернули ракетные войска в Брянской области, граничащую с Черниговщиной и Сумщиной, - Генштаб ВСУ

Россияне развернули ракетные войска в Брянской области, граничащую с Черниговщиной и Сумщиной, - Генштаб ВСУ

20 июня, 2022 понедельник
07:22
война с Россией

Кремль продолжает удерживать группировку российских войск в Брянской области, у северных границ Украины

Об этом идет речь в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4", – говорится в сообщении.

Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела.

  • Напомним, 19 июня рашисты дважды били по Сумщине из минометов, повредили по меньшей мере 10 домов и хозяйственные постройки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Генштаб
обстрелы
новости Сум
новости Черниговщины
Читайте также:
Олаф Шольц
19 июня, 2022 воскресенье
Шольц указал на главную ошибку Меркель в отношениях с Россией
Олексій Данілов
18 июня, 2022 суббота
Не понимаю, с какого испугу Подоляк стал голосом армии – видел его только на пеньках у Януковича, - Данилов
Глен Грант
19 июня, 2022 воскресенье
Война продлится от полугода до года, – британский военный эксперт Глен Грант
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
20 июня
08:03
Россияне обвинили ВСУ в обстреле Суземки в Брянской области, якобы есть пострадавшие
08:00
Аналитика
Еспресо
"Денарцификации" от Офиса президента: почему телеканал "Эспрессо" выключили из цифрового эфира
07:32
В Одессе слышны взрывы
07:31
На фото разрушено здание кинотеатра
Оккупанты интенсивно применяют авиацию на Донбассе, ведутся бои за контроль над Северодонецком, - Генштаб
06:45
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина готова воевать лопатами против РФ, если поставок западного оружия не будет
06:20
ВСУ уничтожили на Юге 28 оккупантов, беспилотник и пушку-гаубицу
06:00
РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море, - ОК "Юг"
05:30
РФ не хватает сил для продвижения в Северодонецке. Успешные контратаки ВСУ заставляют оккупантов укрепляться, - ISW
02:02
Газ
Болгария сможет получать полные объемы газа из Азербайджана с 1 июля, - посол
01:36
В Марокко требуют от РФ честного суда для бойца ВСУ, которого террористы в ОРДЛО "приговорили" к смертной казни
01:13
Сделаем все, чтобы завершить войну и восстановить мир, – президент Австрии
00:51
Авиация ВСУ
Воздушные силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу войск РФ
00:30
РФ работает над тем, чтобы подвергнуть сомнению право Польши на государственность, - пресс-секретарь министра-координатора спецслужб
00:07
Блок Макрона теряет большинство в парламенте, – экзитпол
2022, воскресенье
19 июня
23:44
Сумщина снова попала под минометный обстрел россиян
23:35
Британия изменит визовые правила, что позволит украинским детям въехать без сопровождения взрослых - The Times
23:26
Зеленский пообещал россиянам ответ на обстрелы топливной инфраструктуры
23:16
Зеленский предупредил об усилении враждебной активности в преддверии ответа Европейского совета
23:10
На фото Владимир Зеленский
"Украинские врачи – это множество примеров чрезвычайного героизма": Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником
22:46
На Востоке ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян
22:40
Координатор ОО "Зов Яра" Павел Добротворский (Украина)
Отдал жизнь за Украину основатель молодежного сообщества "Зов Яра", черкасчанин Павел Добротворский
22:39
Украинским беженцам в испанской Валенсии сказали уехать на лето, чтобы освободить место для туристов
22:31
Аналитика
HIMARS на Востоке позволит ВСУ контролировать всю линию фронта. Колонка Сергея Згурца
22:28
Украина повезет выставку уничтоженной российской техники по столицам Европы, - Резников
22:10
На фото Эймон Гилмор с полицией и прессой
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
22:04
Шмигаль назвал преимущества Украины от статуса кандидата в члены ЕС
21:44
Франция пытается разблокировать вето болгар по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией
21:39
На фото оружие, идентифицированное журналистами
The New York Times: Большинство оружия, которое использует Россия, является неуправляемым
21:31
Филипп Киркоров
Полиция Кишинева не дала Киркорову выступить с концертом на пророссийском митинге
21:29
РосСМИ заявили о перевозке из ОРДЛО в СИЗО Москвы пленных командиров из Азовстали
20:59
В Раде призывают президента и правительство к переговорам о списании госдолга
20:52
Владимир Путин
"Бешеных собак невозможно вылечить. Их следует убить", - Чубаров о Путине
20:28
"Процесс двигается": Кулеба о возобновлении работы МакДональдз в Украине
20:19
Эксклюзив
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Россияне более 3 месяцев не могут пройти 30% оставшейся подконтрольной Украине Луганской области, - Сергей Гайдай
20:06
На фото БТР M113 AS4
Австралия отправила в Украину 4 бронемашины M113AS4
20:04
Глава МИД Италии раскритиковал свою партию за желание перестать поставлять оружие Украине, - СМИ
19:59
Россия нанесла ракетный удар по Очакову. Целили в порт
19:56
Казахстан блокирует транзит российского угля, а Россия перестала отгружать казахскую нефть
19:52
Александр Щеголев
Экс-начальник СБУ Киева Щеголев, обвиняемый в расстреле Майдана, сбежал из Украины, - СМИ
19:36
Эксклюзив
Изменения в России неизбежны: кто-то готовится заменить Путина, а кто-то не хочет быть крайним, - Марк Фейгин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV