Россияне развернули ракетные войска в Брянской области, граничащую с Черниговщиной и Сумщиной, - Генштаб ВСУ
Кремль продолжает удерживать группировку российских войск в Брянской области, у северных границ Украины
Об этом идет речь в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ.
"На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул в зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4", – говорится в сообщении.
Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела.
- Напомним, 19 июня рашисты дважды били по Сумщине из минометов, повредили по меньшей мере 10 домов и хозяйственные постройки.
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