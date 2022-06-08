Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире всеукраинского марафона.

"Есть угроза нанесения ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины с территории временно оккупированного Крыма. В частности, в районе населенного пункта Мелководное (за 8 км до административной границы с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", – сказал Мотузяник.



Кроме того, он отметил, что российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении.



"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 36 ракет)", – добавил Мотузяник.

8 июня во время телемарафона Мотузяник также рассказал, что в районе Северодонецка силы россиян в десять раз превышают численность ВСУ.

8 июня военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Еспресо заявил, что Россия хочет выровнять линию фронта по левому берегу Сиверского Донца, но Северодонецк взять не может.

Глава Луганской ОВА сообщил 8 июня, что российские захватчики планируют форсировать реку Сиверский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления. Город Северодонецк решисты не контролируют.

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