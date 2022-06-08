Россияне развернули "искандеры" вблизи Херсонской области, - Мотузяник
В восьми километрах от административной границы с Херсонской областью в оккупированном Крыму россияне развернули ракетные комплексы "Искандер – М"
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире всеукраинского марафона.
"Есть угроза нанесения ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины с территории временно оккупированного Крыма. В частности, в районе населенного пункта Мелководное (за 8 км до административной границы с Херсонской обл.) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М", – сказал Мотузяник.
Кроме того, он отметил, что российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении.
"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 36 ракет)", – добавил Мотузяник.
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