Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 10 утра до 10 вечера по приграничной области, со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин. Под обстрелом были территории Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской громад Сумского района. Россияне также ударили по Зноб-Новгородской и Новослободской громадах", - говорится. в отчете.

В одном из сел Белопольской громаде полностью повреждена вся инфраструктура села. На территорию прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома. Пострадавших предварительно нет.

"В результате обстрела Новослободской громады ранены два человека - это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот", - добавил Живицкий.

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