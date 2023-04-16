Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что около 23.00 15 апреля захватчики бросили авиационную бомбу на здание психоневрологического интерната в Шосткинском районе.

В результате атаки 70-летняя женщина получила ранения, а 167 пациентов остались без крова: здание интерната не пригодно для жизни.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).