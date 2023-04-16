Россияне разрушили психоневрологический интернат в Сумской области: ранена 70-летняя пациентка, 167 человек без крыши над головой
Ночью 15 апреля российская армия сбросила авиабомбу на психоневрологический интернат в Сумской области, 70-летняя женщина получила ранения, а у 167 пациентов сейчас нет дома
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что около 23.00 15 апреля захватчики бросили авиационную бомбу на здание психоневрологического интерната в Шосткинском районе.
В результате атаки 70-летняя женщина получила ранения, а 167 пациентов остались без крова: здание интерната не пригодно для жизни.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В ночь на 16 апреля россияне совершили массированную атаку на Запорожскую область. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу, разрушения подверглись и зданию рядом.
- В пасхальную ночь российская армия также ударила по Снигиревской общине Николаевской области, повреждена гражданская инфраструктура. Погибли два подростка
- В ночь на 16 апреля российские захватчики ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе на Днепропетровщине два человека получили ранения.
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