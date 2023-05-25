Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища - под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий постраждают прежде всего гражданские", – написал Кириленко.

Глава Донетчины отметил, что оперативные и спасательные службы были готовы к такому развитию событий и уже начали действовать по заранее определенному алгоритму.

"Громады, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации", - добавил Кириленко.