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Россияне разрушили дамбу водохранилища в Донецкой области, есть угроза подтопления нескольких поселков

25 мая, 2023 четверг
23:30
Война с Россией

Оккупационная армия РФ постоянными обстрелами разрушила дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища - под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий постраждают прежде всего гражданские", – написал Кириленко.

Глава Донетчины отметил, что оперативные и спасательные службы были готовы к такому развитию событий и уже начали действовать по заранее определенному алгоритму.

"Громады, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации", - добавил Кириленко.

  • Ранее российские захватчики повредили Каховскую ГЭС, из-за чего обмелело водохранилище, важное для обеспечения водой южных регионов Украины.
Новости
Донетчина
воєнні злочини Росії
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