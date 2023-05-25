Россияне разрушили дамбу водохранилища в Донецкой области, есть угроза подтопления нескольких поселков
Оккупационная армия РФ постоянными обстрелами разрушила дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Рашисты разрушили дамбу Карловского водохранилища - под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2. Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий постраждают прежде всего гражданские", – написал Кириленко.
Глава Донетчины отметил, что оперативные и спасательные службы были готовы к такому развитию событий и уже начали действовать по заранее определенному алгоритму.
"Громады, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТЭБ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий этой чрезвычайной ситуации", - добавил Кириленко.
- Ранее российские захватчики повредили Каховскую ГЭС, из-за чего обмелело водохранилище, важное для обеспечения водой южных регионов Украины.
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