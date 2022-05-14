Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отмечает, что примерно такое количество жилья в этих громадах Украина теряет каждый день. Вслед за Попасной российские террористы уничтожают и близлежащие села.

"Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Комышувахе: Днем пять - в Новозвановке, пять - во Врубовке, 10 - в Золотом. Ближе к вечеру: по пять в Тошковке и Катериновке", - говорится в сообщении.



В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян разрушено административное здание завода резиновых технических изделий.

Напомним, оккупанты 31 раз за сутки обстреляли Луганщину. Уничтожены почти 60 домов, погиб мужчина. Россияне сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. Они уничтожили мост, который первым отстроили в Луганской области после освобождения от оккупантов в 2014 году. Транспортного сообщения между Северодонецком и Лисичанском больше нет.

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