Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад
Вслед за городом Попасная оккупанты уничтожают и близлежащие населенные пункты
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отмечает, что примерно такое количество жилья в этих громадах Украина теряет каждый день. Вслед за Попасной российские террористы уничтожают и близлежащие села.
"Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Комышувахе: Днем пять - в Новозвановке, пять - во Врубовке, 10 - в Золотом. Ближе к вечеру: по пять в Тошковке и Катериновке", - говорится в сообщении.
В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян разрушено административное здание завода резиновых технических изделий.
- Напомним, оккупанты 31 раз за сутки обстреляли Луганщину. Уничтожены почти 60 домов, погиб мужчина. Россияне сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. Они уничтожили мост, который первым отстроили в Луганской области после освобождения от оккупантов в 2014 году. Транспортного сообщения между Северодонецком и Лисичанском больше нет.
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