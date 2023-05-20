Россияне разрушили 10 частных домов, ударив по Славянску
Утром, 20 мая, РФ нанесла ракетный удар по Славянску в Донецкой области - в результате российских обстрелов в сутки погибли двое мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях.
По его словам, атака произошла около 5:00 - из-за обстрела в Славянске повреждены 10 частных домов.
Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил также, что российские войска за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Торецк, а также Часовоярскую, Соледарскую и Лиманскую общины.
За сутки из-за обстрелов погибли двое мирных жителей Донецкой области.
- 11 мая российская армия ударила по Славянску в Донецкой области - стреляли ракетами С-300. Есть разрушение и погибшая.
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