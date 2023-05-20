Россияне разрушили 10 частных домов, ударив по Славянску

Об этом сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях.

По его словам, атака произошла около 5:00 - из-за обстрела в Славянске повреждены 10 частных домов.

Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил также, что российские войска за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Торецк, а также Часовоярскую, Соледарскую и Лиманскую общины.

За сутки из-за обстрелов погибли двое мирных жителей Донецкой области.