Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Жители города уже не в первый раз фиксируют вынесенные на побережье тела дельфинов. Это может быть следствием уничтожения россиянами природной экосистемы Азовского моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в городе масса стихийных свалок, нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.

Кроме того, в апреле российские оккупанты начали строительство перекрытия через реку Кальчик. Застройка производится незаконными методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду в реке может начаться мор рыбы.