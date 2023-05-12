Россияне разрушают экосистему: во временно оккупированном Мариуполе обнаружили мертвых дельфинов
В оккупированном россиянами Мариуполе на берег массово выбрасываются дельфины - это свидетельствует об экологических проблемах, вызванных перекрытием захватчиками реки Кальчик
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Жители города уже не в первый раз фиксируют вынесенные на побережье тела дельфинов. Это может быть следствием уничтожения россиянами природной экосистемы Азовского моря", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в городе масса стихийных свалок, нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.
Кроме того, в апреле российские оккупанты начали строительство перекрытия через реку Кальчик. Застройка производится незаконными методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду в реке может начаться мор рыбы.
- Жители Мариуполя сообщают о начале мобилизации их оккупантами. Первыми на обследование попали работники "бюджетной сферы". Теперь мужчин могут отправить умирать за российских окупантов, уничтоживших их город.
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