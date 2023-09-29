Россияне разрешили "реставрацию" культурных объектов на ТОТ фирмам без лицензий

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на ТОТ фирмам без соответствующих лицензий. То есть теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников вновь подрядчикам, не имеющим разрешений", - говорится в сообщении.

В то же время ЦНС отметил, что в самой России это запрещено.

В Сопротивлении считают, что соответствующий приказ министерства культуры РФ позволяет отмывать деньги на ремонте фирмам-прокладкам, приближенным к гауляйтерам.

"Похоже, что в Кремле осознали недолговечность своего господства на ТОТ, ведь приказ фактически позволяет фирмам-прокладкам с орбиты "губернаторов" зарабатывать деньги на ремонте, пока есть время", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что все культурно-исторические памятки охраняются законодательством Украины, поэтому причастные к их повреждению понесут ответственность.