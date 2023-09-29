Россияне разрешили "реставрацию" культурных объектов на ТОТ фирмам без лицензий
Министерство культуры РФ разрешило "реставрацию" культурных и исторических объектов на временно оккупированных территориях Украины фирмам без соответствующих лицензий
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Россияне разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на ТОТ фирмам без соответствующих лицензий. То есть теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников вновь подрядчикам, не имеющим разрешений", - говорится в сообщении.
В то же время ЦНС отметил, что в самой России это запрещено.
В Сопротивлении считают, что соответствующий приказ министерства культуры РФ позволяет отмывать деньги на ремонте фирмам-прокладкам, приближенным к гауляйтерам.
"Похоже, что в Кремле осознали недолговечность своего господства на ТОТ, ведь приказ фактически позволяет фирмам-прокладкам с орбиты "губернаторов" зарабатывать деньги на ремонте, пока есть время", - говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что все культурно-исторические памятки охраняются законодательством Украины, поэтому причастные к их повреждению понесут ответственность.
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- А 5 июля стало известно, что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для реставрации.
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