Россияне размещают военных в помещениях действующих школ на ТОТ
На временно оккупированных территориях российские военные размещаются в школах и детских садах, ставя под угрозу жизнь детей
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Оккупанты хоронят военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми", - говорится в заявлении.
Враг объясняет размещение на территориях школ военных как "военизированная охрана" для безопасности детей. Как следствие, на свободных этажах размещают боевые подразделения вооруженных сил РФ.
Также во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области на территории детского сада решисты обустроили военный госпиталь.
"Таким образом враг прикрывается гражданским населением в нарушение правил ведения войны и Международного гуманитарного права", - подчеркивают в Сопротивлении.
- В Генштабе рассказали , что в Токмак в Запорожье на 20-дневный срок прибыли студенты-медики для прохождения стажировки в боевых подразделениях из-за нехватки врачей в армии РФ.
- В Токмаке на временно оккупированном Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных и физически издевается над несогласными, говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 августа.
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