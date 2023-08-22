Россияне размещают военных в помещениях действующих школ на ТОТ

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Оккупанты хоронят военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми", - говорится в заявлении.

Враг объясняет размещение на территориях школ военных как "военизированная охрана" для безопасности детей. Как следствие, на свободных этажах размещают боевые подразделения вооруженных сил РФ.

Также во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области на территории детского сада решисты обустроили военный госпиталь.

"Таким образом враг прикрывается гражданским населением в нарушение правил ведения войны и Международного гуманитарного права", - подчеркивают в Сопротивлении.