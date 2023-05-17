Об этом сообщили 16 мая в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что здание детсада в селе Юрьевка Запорожской области используется российскими оккупационными войсками для размещения своего личного состава. В детсаде проживают гражданские лица, которые были эвакуированы из населенных пунктов, расположенных вблизи линии столкновения.

Удары ВСУ по россиянам

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

Ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по 6 местам сосредоточения личного состава, 3 базам радиоэлектронной борьбы, 4 складам боеприпасов противника и одному горюче-смазочному пункту оккупантов.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 16 мая, россияне нанесли 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" - по гражданской инфраструктуре Николаева.

Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Была разрушена гражданская инфраструктура. В частности, российские обстрелы населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тишенковка Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых домов, больниц и другой гражданской инфраструктуры.

Вероятность дальнейших ракетных и воздушных ударов по Украине остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.



На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфине, Кондратовка, Садки, Запсилье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов вблизи Белогоровки в Луганской области и Спорного, Северского и Красного в Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному, Торскому и Спорному Донецкой области.



В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.

Враг нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торец Донецкой области.



В Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.



На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Марьинку и Победе Донецкой области.



На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки. Обстрелял из артиллерии, в частности Новомихайловку, Парасковеевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.



В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомис и Малая Токмачка на Херсонщине. Между тем обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомис Херсонской области и Херсон.