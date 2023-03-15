Россияне размещают ПВО среди жилых кварталов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Российские террористы продолжают использовать гражданских на временно оккупированных территориях как живой щит
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там размещают и личный состав. Который одновременно размещается и в густонаселенных районах городов. Также с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", - говорится в материале.
В Центре призвали жителей временно оккупированных территорий сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через удобные вам приложения и мессенджеры.
В частности передать информацию об оккупантах можно через телеграмм-бот сопротивления, СБУ или форм на сайте ЦНС,
- 15 марта стало известно, что войска РФ строят укрепления на границе России с Украиной в Курской и Брянской областях, предположительно, чтобы поддерживать информационные операции.
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