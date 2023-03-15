Россияне размещают ПВО среди жилых кварталов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там размещают и личный состав. Который одновременно размещается и в густонаселенных районах городов. Также с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", - говорится в материале.

В Центре призвали жителей временно оккупированных территорий сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через удобные вам приложения и мессенджеры.

В частности передать информацию об оккупантах можно через телеграмм-бот сопротивления, СБУ или форм на сайте ЦНС,