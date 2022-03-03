Россияне разграбили магазины в Энергодаре, ситуация в городе напряжена, - пресс-служба Запорожской АЭС
Российские войска разбили и разграбили магазины в Энергодаре
Об этом заявил руководитель департамента пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в комментарии Общественному.
Он сказал, что сейчас в городе тихо, но ситуация напряженная.
По словам Туза, неизвестные с автоматами ходили по жилым домам в Энергодаре.
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Представитель добавил, что около 21:00 оккупанты РФ закончили расчищать блокпост, который люди насыпали из металлолома и шипов и заехали на перекресток дорог, одна из которых ведет на Атомную электростанцию.
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