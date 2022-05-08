Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в Telegram.

"Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", - говорится в сообщении.

По данным командира полка Максима Жорина – мама Алисы – военный медик.

Из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.