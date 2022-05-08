English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"

Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"

8 мая, 2022 воскресенье
23:30

Во время последней эвакуации из Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в Telegram.

"Мать осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". До места назначения в Запорожье сегодня, в День Матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно! Просим мировое сообщество вмешаться и вернуть ребенку маму", - говорится в сообщении.

По данным командира полка Максима Жорина – мама Алисы – военный медик.

  • Из заблокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
эвакуация
Азов
полк Азов
Читайте также:
Борис Джонсон
7 мая, 2022 суббота
В Великобритании партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы
Кабул, Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
В Афганистане противники Талибана начали военное наступление
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
00:19
Джастин Трюдо
Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары
00:01
Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский
2022, воскресенье
8 мая
23:11
Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
22:53
Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский
22:25
Джастин Трюдо
Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW
22:20
Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра
22:00
Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения
21:55
"Мы должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей": в Варшаве собрались лидеры коренных народов РФ
21:46
Россия дважды обстреляла пограничную территорию в Сумской области
21:00
До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
20:31
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
20:27
Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
20:12
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
19:57
В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
19:28
Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7
19:17
Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ
19:14
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
19:13
В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки
19:02
Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
18:57
Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
18:46
Эксклюзив
ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов
18:39
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
18:21
Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов
18:16
Россия разбомбила дом украинца - героя СССР Петра Дзюбы, который изображен на пропагандистских плакатах, развешанных по всей Москве
18:12
Эксклюзив
Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"
18:07
Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области
18:03
В Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ
18:01
Обновлено
Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
18:00
ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце, - InformNapalm
17:52
Требуется сеанс психотерапии: В Офисе президента отреагировали на адресованное украинцам "поздравление" Путина с 9 мая
17:37
Для передвижения по Мариуполю нужно пройти "фильтрацию" и получить у рашистов три разные справки
17:26
"Путин отдал приказ. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь". Что оккупанты говорят своим женам
17:17
В Украине без света остаются 811 населенных пунктов
17:08
В Броварском районе Киевщины пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
17:05
В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне
17:00
Эксклюзив
Призываю подписать петицию с требованием вывезти людей из Азовстали, - жена командира полка "Азов"
17:00
Эксклюзив
Илья Самойленко, Азовсталь
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
16:47
Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением
16:39
Хорватия поможет Украине с разминированием деоккупированных территорий
16:22
В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV