Россияне разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, - мэр

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире "Фейсбука".



Отвечая на вопросы пользователей о причинах остановки работы вокзала в Николаеве, Сенкевич указал: "Не работает, потому что разбомбили его".



Чтобы эвакуироваться по железной дороге, Сенкевич посоветовал выезжать из Одессы или Паланки.



Мэр не уточнил, когда был разрушен вокзал в городе.



Он добавил, что с начала войны повреждено 55 учебных заведений в городе.



"За последний день бомбардировок у нас было повреждено 28 жилых домов", – добавил Сенкевич.



Напомним, Николаев снова Напомним, Николаев снова обстреливают кассетными снарядами.

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