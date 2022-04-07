Россияне разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, - мэр
Николаевский вокзал в результате обстрела не работает
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире "Фейсбука".
Отвечая на вопросы пользователей о причинах остановки работы вокзала в Николаеве, Сенкевич указал: "Не работает, потому что разбомбили его".
Чтобы эвакуироваться по железной дороге, Сенкевич посоветовал выезжать из Одессы или Паланки.
Мэр не уточнил, когда был разрушен вокзал в городе.
Он добавил, что с начала войны повреждено 55 учебных заведений в городе.
"За последний день бомбардировок у нас было повреждено 28 жилых домов", – добавил Сенкевич.
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