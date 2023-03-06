Россияне расстреляли украинского пленника за слова "Слава Украине!", Ермак отреагировал на военное преступление
В сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли безоружного пленного украинского воина за слова "Слава Украине!"
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на это видео и отметил, что это еще "очередной пример национального ничтожности" оккупантов.
"Военные преступления культивируются на России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", - пишет он.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия!
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.
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