Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на это видео и отметил, что это еще "очередной пример национального ничтожности" оккупантов.

"Военные преступления культивируются на России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", - пишет он.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!