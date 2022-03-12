Россияне расстреляли колонну женщин и детей, которые ехали по гуманитарному коридору на Кивщине, убиты 7 человек, - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, передаёт Еспресо.TV.



"11 марта, при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, в результате этого погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.



"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавили в разведке.

Напомним, в Запорожье российские оккупанты танком раздавили машину с гражданскими. В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик сгорел в горящей машине.