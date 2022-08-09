Россияне расстреливают своих солдат, когда те убегают с фронта, а потом говорят "пропал без вести", – перехват ГУР

Перехваченные разговоры опубликовало ГУР МО Украины.

Оккупант рассказал матери, что "русской армией здесь и не пахнет". С позиции уйти тяжело, "КГБешники" догоняют и расстреливают, а потом говорят, что пропал без вести.

Он также добавил, что российские артиллеристы даже не могут скорректировать пушку, не понимают, где юг и где север. "С 30 метров положили своих - есть и 200-е, и 300-е", - рассказал захватчик.

Кроме этого, оккупант пожаловался, что их положение все хуже, а людей все меньше.

Напомним, главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказников

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