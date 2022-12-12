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Россияне расстреливают краснокнижных птиц на временно оккупированной Арабатской стрелке, - депутат Хлань

12 декабря, 2022 понедельник
13:21
война с Россией

Хлань рассказал, что на временно оккупированной части Херсонщины российские захватчики уничтожают сезонно мигрирующих краснокнижных лебедей на Арабатской стрелке

Об этом сообщает в Медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупированная левобережная часть Херсонщины страдает от действий оккупантов. Арабатская Стрелка и все санатории на данный момент - это военная база, куда приходят и идущие с ротации, и прибывающие как мобилизованные", - рассказал Хлань.

Депутат заявил, что 11 декабря во время "очередной учебы" рашисты начали лупить по побережью, где находятся краснокнижные птицы.

"Арабатская Стрелка всегда была экологической зоной. Там мигрирующие сезонно птицы, то есть на данный момент там в основном находятся белые лебеди. Оккупанты для потехи их расстреливают", - добавил Хлань.

Кроме того, за 11 декабря армия РФ 57 раз обстреляла областной центр и правобережье из систем залпового огня.

"За минувшие сутки оккупанты 57 раз обстреляли город Херсон и правобережную часть Херсонщины. Сегодня утром снова раздаются взрывы в Херсоне. Оккупанты хаотически бьют по всему городу. Нанесены удары по больницам: по детскому отделению, по родильному отделению, по Бериславской районной больнице - есть очень серьезные повреждения этих объектов. Продолжаются работы по устранению этих повреждений и переселению людей", - говорит Хлань.

Сообщается, что один человек пострадал.

Также нанесены удары по энергетической инфраструктуре, жилым массивам и многоэтажкам.

  • Напомним, об обстреле родильного отделения в Херсоне 10 декабря ранее сообщал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, он опубликовал фотографии с последствиями атаки на медицинскую инфраструктуру.
  • За ночь 10 декабря подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесчину.
  • За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре оккупанты попали в родильное отделение и инфраструктурный объект.

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Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
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