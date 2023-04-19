Россияне рассказывают школьникам о "СВО" на уроках истории на временно оккупированных территориях Украины
В школах на временно оккупированных территориях россияне активно промывают мозги украинским детям о "СВО"
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Если сначала это происходило в рамках разговоров о важном - специальном уроке пропаганды, который проводится раз в неделю и был обязателен для посещения, то сейчас враг включил раздел о "СВО" в программу по истории. Заметим, политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь он направлен на изменение самоидентификации целого поколения", - пишет ЦНС.
Со следующего учебного года российские оккупанты планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию.
В то же время создаются ячейки милитаристических группировок "юнармии", действующие при школах.
- В среду, 19 апреля, в Мариуполе зафиксировали движение военной техники россиян в направлении Бердянска и Волновахи.
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