Россияне рассказывают школьникам о "СВО" на уроках истории на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Если сначала это происходило в рамках разговоров о важном - специальном уроке пропаганды, который проводится раз в неделю и был обязателен для посещения, то сейчас враг включил раздел о "СВО" в программу по истории. Заметим, политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь он направлен на изменение самоидентификации целого поколения", - пишет ЦНС.

Со следующего учебного года российские оккупанты планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию.

В то же время создаются ячейки милитаристических группировок "юнармии", действующие при школах.