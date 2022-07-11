Об этом сообщило минобороны РФ в телеграме.

Как отмечается там, Россия якобы уничтожила в районе Часового Яра "точку временной дислокации 118-й бригады теоробороны ВСУ".

"В результате дара уничтожено более трехсот националистов", - указало минобороны страны-агрессора.

Кроме того, Россия заявляет о якобы уничтожении склада боеприпасногоов к реактивным системам залпового огня HIMARS и самоходным пушеккам 2С7 "Пион" на Днепропетровщине в поселке Радушное, который захватчики обстреляли ракетами большой дальности морского базирования "Калибр".

Напомним, в Часовом Яру Донецкой области под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 24 человека, под завалами есть еще люди.

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