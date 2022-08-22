Об этом во время пресс-конференции бойцов полка "Азов", освобожденных из плена заявил военный Главного управления разведки Дмитрий Усиченко.

"Мы были в социальном вакууме и слышали только то, что россияне говорят. То, что мы не нужны нашей стране, нашему президенту, нашему народу, совсем никому не нужны. Что нас убьют или что-нибудь такое произойдет", - сказал он.

Усиченко добавил, что российские военные во всем обвиняли украинскую сторону.

"Они говорили всегда, что Украина не придерживается договоренностей - вы им не нужны, они не хотят вас менять, отмена обмена. Всегда была какая-то причина, они находили причину. Россияне всегда ищут виновного и никогда не скажут, что они это делают. Все равно они кого-то ищут виновного, они святые, а все остальные нет", - подытожил боец.