English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне распространяют фейки об "эсбеушных репрессиях" в Запорожье и призывают жителей региона выезжать в РФ

Россияне распространяют фейки об "эсбеушных репрессиях" в Запорожье и призывают жителей региона выезжать в РФ

4 мая, 2022 среда
08:15
война с Россией

В телеграмм-каналах россияне распространяют фейк, якобы все, кто будет выезжать с временно оккупированных территорий области в Запорожье, будут поддаваться в городе "эсбеушным репрессиям"

Об этом рассказали в Запорожской ОВА.

Россияне пишут, якобы всех жителей временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области в случае эвакуации в Запорожье ждут "репрессии". Как доказательство приводят слова исполняющего обязанности главы Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье стекается много переселенцев из Донбасса, полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия".

В то же время оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию России, власть которой, мол, "не устраивает никаких фильтрационных мер беженцам".

На самом же деле ситуация совершенно противоположная.

"Да, украинские полицейские проверяют документы выехавших из неподконтрольной Украине территории, чтобы не пропустить в мирное Запорожье российских диверсантов. Но вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мероприятиями. В то же время нам хорошо известно о существовании российских фильтрационных лагерей и допросах, которые устраивают захватчики граждан жителям оккупированных территорий", – отметили в Запорожской ОВА.

  • Вечером 3 мая в Запорожье были слышны взрывы: сработало ПВО Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Придністров'я
2 мая, 2022 понедельник
Если Россия спровоцирует войну со стороны Приднестровья, это будет свидетельством того, что РФ идет на опережение, - директор ЦИАКР
винищувач Eurofighter
3 мая, 2022 вторник
Германия подняла в воздух два истребителя из-за российского самолета-разведчика
Путін
3 мая, 2022 вторник
Глава украинской разведки о возможности присоединения "Л/ДНР" к России: Путин находится на развилке
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.16
    Покупка 31.16
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.74
    Продажа 33.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
4 мая
08:49
Обновлено
УЗ предупредила о задержке поездов из-за вражеских обстрелов железнодорожных подстанций
08:39
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадало более 407 детей и повреждено 1584 учебных заведения
08:34
Беларусь проверяет силы оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации
08:30
Масштабное ДТП в Ровенской области: количество погибших возросло до 26
08:24
На Киевщине начали строительство еще одного временного моста
08:08
Россияне нанесли четыре ракетно-бомбовых удара по Луганщине и совершили 34 обстрела за сутки: два человека погибли, еще двое пострадали
07:21
Ночью в Запорожье раздавались взрывы: сработала украинская ПВО
07:18
Чтобы разрушить транспортную инфраструктуру, россияне нанесли ракетные удары по объектам на территории восьми областей, – Генштаб ВСУ
07:04
Эстонца арестовали за букву z и георгиевскую ленту в окне квартиры
06:48
В ходе своего доклада Генсек ООН уделит особое внимание сексуальным преступлениям оккупантов против украинцев, - МИД Украины
06:33
Уникальные кептари и копия череса XIX века: костюмы Kalush Orchestra на "Евровидении" объединят архаику и современность
06:18
МИД Латвии вызвал российского посла из-за антисемитских высказываний Лаврова
06:15
Украина планирует запретить продажу лекарств, производство которых хотя бы частично связано с российскими и белорусскими фармзаводами
05:57
"Эмбарго на российский газ и нефть = мир Европы": активисты "украсили" варшавский мост гигантским баннером
05:50
"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов
05:18
Twitter может частично стать платным
04:59
Карло Анчелотти
Культовый тренер Анчелотти проанонсировал завершение футбольной карьеры
04:17
В Херсонской области в результате обстрела "градами" умерла женщина, трое гражданских - ранены
03:24
Эвакуация из Мариуполя в Запорожье: Верещук сообщила о точках сбора 4 мая
02:52
сборная Украины
Стало известно, сколько товарищеских матчей сыграет сборная Украины перед плей-офф отбора на ЧМ-2022
02:34
ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины
02:18
На Запорожье оккупанты начали переодеваться в форму ВСУ: следует ожидать провокации и компрометирования украинских военных
01:57
Алексей Данилов
У них из Советского Союза ничего не меняется: Данилов рассказал, что РФ планировала переселить украинцев в Сибирь, где они бы строили города
01:40
За сутки на Востоке ВСУ уничтожили 40 россиян и 7 танков
01:19
"Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
00:57
За сутки украинская ПВО сбила 8 ракет и 7 БПЛА россиян
00:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 мая
00:40
На Донбассе за сутки в результате оккупационных обстрелов погибли более 20 гражданских
00:34
Обновлено
Россияне нанесли ракетные удары по Львову: в части города нет электроэнергии, есть пострадавшие
00:29
Обновлено
Россия нанесла ракетный удар по одной из железнодорожных подстанций Закарпатья: 57 домов в Воловце остались без газоснабжения
00:25
"Ливерпуль" победил "Вильярреал" и стал первым финалистом ЛЧ
00:13
"Я верю, что есть шанс спасти и других": Зеленский о первых результатах эвакуации из Азовстали
00:10
Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам, - Зеленский о массированных ракетных обстрелах городов
2022, вторник
3 мая
23:39
"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы": ОПУ о ракетных ударах по регионам Украины 3 мая
23:37
Джо Байден
Цена битвы за Украину будет немалой, однако война должна стать стратегическим поражением РФ, - Байден
23:05
По городу Арциз в Одесской области российские военные нанесли ракетный удар, - мэр
22:33
Оккупанты обстреляли 6 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине
22:18
Россия обстреляла из Каспийского моря Кировоградщину, есть погибшие и раненые - ОК "Юг"
21:55
На Ривненщине столкнулись пассажирский автобус, бензовоз и легковушка, погибли 16 человек
21:49
Эксклюзив
В России количество новейших "Искандеров" и "Калибров" уменьшилось до критического уровня. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV