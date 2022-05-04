Россияне распространяют фейки об "эсбеушных репрессиях" в Запорожье и призывают жителей региона выезжать в РФ

Об этом рассказали в Запорожской ОВА.

Россияне пишут, якобы всех жителей временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области в случае эвакуации в Запорожье ждут "репрессии". Как доказательство приводят слова исполняющего обязанности главы Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье стекается много переселенцев из Донбасса, полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия".

В то же время оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию России, власть которой, мол, "не устраивает никаких фильтрационных мер беженцам".

На самом же деле ситуация совершенно противоположная.

"Да, украинские полицейские проверяют документы выехавших из неподконтрольной Украине территории, чтобы не пропустить в мирное Запорожье российских диверсантов. Но вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мероприятиями. В то же время нам хорошо известно о существовании российских фильтрационных лагерей и допросах, которые устраивают захватчики граждан жителям оккупированных территорий", – отметили в Запорожской ОВА.

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