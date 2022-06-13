Россияне распространяют фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Херсонской области, - заместитель председателя облсовета
Российские оккупанты распространяют фейк о заброшенном захоронении сибирской язвы в Скадовске Херсонской области
Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Орки заявили, что нашли в районе Скадовска заброшенное захоронение сибирской язвы. И что украинские власти игнорировали угрозу жителям, подвергая их риску массового заболевания. Эта информация не соответствует действительности", - отметил он.
По словам чиновника, все опасные пункты Херсонской области отработаны, локализованы и законсервированы, если в этом была необходимость.
"Минимум ежеквартально эти пункты осматривались, о чем составлялся соответствующий отчет. Поэтому, если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы населению не будет", - отметил Соболевский.
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