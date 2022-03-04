Россияне распространяют фейк о "внеочередном заседании СНБО"

Об этом сообщили в СНБО, – информирует Еспресо.TV .



"Как предупреждали правоохранительные органы, враг, потерпев ощутимые поражения на фронте, прибегает к очередной волне широкомасштабной фальсификации. В пророссийских телеграмм-каналах распространяется откровенный фейк - вроде бы письмо секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о "внеочередном заседании Аппарата СНБО Украины", - говорится в сообщении.



Авторы фальшивки не учли, что Аппарат СНБО не собирается на "заседание". Они пытаются убедить, что на таком "заседании" якобы "должен быть рассмотрен вопрос, связанный вроде бы с "уничтожением ВСУ", "отказом НАТО в помощи", "конфликтом между ВСУ и "Азовом" и другим бредом".



"Официально заявляем, что это "письмо" является бестолковым фейком и дешевой провокацией", - говорится в сообщении СНБО.



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