Россияне распространяют фейк о гибели генерала США во время ракетного удара по Днепру

Об этом говорится в анализе расследователей Myth Detector.

Оккупанты утверждают, что американский военный погиб от ракетного удара по Днепру 25 февраля. Однако 25 июля Россия не обстреливала Днепр.

Кроме того, в этот день генерал Поттс находился в США и потому не мог попасть под обстрел в Украине.

"Американский генерал погиб в авиакатастрофе, находясь на борту одномоторного самолета (Piper PA-28 Cherokee) 25 июля 2023 года. Самолет разбился в Гавр-де-Грейс, в штате Мэриленд. Причина аварии все еще не известна. Расследование инцидента проводит Национальный совет по безопасности на транспорте США", – сообщает Myth Detector.

Исследователи считают, что инфовброс РФ создан с целью утвердить нарратив о "всемогуществе" российской армии, которая якобы может уничтожать американских военных или других причастных к НАТО силовиков.