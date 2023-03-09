Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Юрий Игнат дал комментарий об отличии ракетных обстрелов территории Украины в ночь на 9 марта от предыдущих массированных ракетных атак врага.

" Отличие сегодняшней атаки -- это "кинжалы", в таком количестве раньше враг их не запускал. В этой атаке было шесть ракет такого типа. Также следует добавить, что враг применил в этой атаке разные типы ракет воздушного, наземного и морского базирования, летевших со многих направлений. Были использованы акватории трех морей: Каспийского, Азовского и Черного, а также ракеты летели и с севера, еще в этом большом спектре были "шахеды", - отметил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что сбивание ракет нужно считать, исходя из тех средств ПВО, которые у нас есть. Сегодня были сбиты 34 крылатых ракеты из 48 типа "Калибр", Х-101, Х-555.

"Есть и другие ракеты с баллистической траекторией полета, такие как "кинжал", Х-22 или С-300. "Кинжал" еще называется Х-47 и является аэробалистической ракетой воздушного базирования, то есть в верхние слои атмосферы эту ракету доставляет МиГ- 31К, который оттуда ее запускает. "Кинжал" летит с высокой скоростью и вертикально опускается на заданную цель, но скорость добавляет почти полутонной взрывной части ракеты еще большие разрушения. Надо понимать опасность этой ракеты, которая может достать до любой точки Украины при запуске с самолета МиГ-31К. Как видим, ежедневно взлетает то ли из Беларуси, то ли из России МиГ-31К, носитель "кинжалов", соответственно, тревога и объявляется по всей территории нашего государства. По неофициальным данным, противник имеет до полусотни ракет "Кинжал". Это самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии, которые у них сегодня есть", - пояснил Юрий Игнат.