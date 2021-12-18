Россияне ранили военного в зоне ООС
С начала 18 декабря со стороны российских войск зафиксировано 7 обстрелов, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в строительстве штаба ООС в Facebook.
В районе Широкино противник задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
В направлении Южного россияне стреляли трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. Возле Новозвановки наемники вели огонь из гранатометов разных систем.
В результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
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