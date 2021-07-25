Россияне ранили из гранатомета украинского воина

Огонь велся из автоматических станковых гранатометов, отмечает Еспресо.TV .



"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - сообщается на странице "Севера".



Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



Состояние его здоровья - средней тяжести.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.



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