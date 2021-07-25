Россияне ранили из гранатомета украинского воина
Сегодня, 25 июля 2021 года, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников
Огонь велся из автоматических станковых гранатометов, отмечает Еспресо.TV .
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - сообщается на странице "Севера".
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Состояние его здоровья - средней тяжести.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
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