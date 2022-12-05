Россияне ранили двух гражданских в Донецкой области
В течение суток, 4 декабря, россияне ранили двух гражданских в Донецкой области - в населенных пунктах Алексеевка и Желанное Второе
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1237 гражданских и ранили 2682 человека в Донецкой области. Это не считая жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.
- По данным Национальной полиции, в результате обстрелов за время полномасштабного вторжения погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное