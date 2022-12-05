Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1237 гражданских и ранили 2682 человека в Донецкой области. Это не считая жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.

По данным Национальной полиции, в результате обстрелов за время полномасштабного вторжения погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы.

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