Россияне ракетным ударом разрушили аэропорт в Кривом Роге

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - отметил Резниченко.

По его данным, люди при ударе не пострадали.

Ранее 26 сентября над Днепропетровщиной противовоздушная оборона сбила российскую ракету. А в течение дня рашисты обстреливали Криворожский и Никопольский районы области, известно как минимум о трех пострадавших.

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