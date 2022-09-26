Россияне ракетным ударом разрушили аэропорт в Кривом Роге
Вечером 26 сентября россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту города Кривой Рог.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", - отметил Резниченко.
По его данным, люди при ударе не пострадали.
- Ранее 26 сентября над Днепропетровщиной противовоздушная оборона сбила российскую ракету. А в течение дня рашисты обстреливали Криворожский и Никопольский районы области, известно как минимум о трех пострадавших.
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