Россияне ракетами обстреляли Одесчину, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.



"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие".



Подробностей пока нет.



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