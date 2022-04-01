Россияне ракетами обстреляли Одесчину, - глава ОВА
Российские войска нанесли удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе Одесчины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие".
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