Россияне пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала, - Подоляк

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в своем комментарии в Telegram.



По его словам, тактика российской стороны в возможных переговорах – завести их в тупик еще до начала.



"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую очертили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров – это просто часть их тактики . Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", - написал он.



Подоляк считает, что нужен другой подход.



"Переговоры должны базироваться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну, а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что президент Владимир Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - добавил советник главы ОП.

Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.