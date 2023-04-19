Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне пытаются заглушить связь Starlink в Украине, используя экспериментальное оружие, - WP

Россияне пытаются заглушить связь Starlink в Украине, используя экспериментальное оружие, - WP

19 апреля, 2023 среда
10:44
Война с Россией

Россия пытается перекрыть доступ украинских Сил обороны в интернет через спутниковую связь Starlink. Для этого агрессор прибег к использованию систем радиоэлектронной борьбы "Тобол"

Об этом пишет The Washington Post.

Согласно оказавшимся у издания данным американской разведки, методы России по прерыванию доступа в интернет украинским военным оказались более оригинальными, чем казалось сначала.

В частности, речь идет о попытках нарушить передачу данных Starlink в Украине. Для этого Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". В документе сообщается, что программа, которая "якобы разработана для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Илон Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.

По словам спикера Министерства обороны Украины Константина Журы, официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации".

Издание напоминает, что Starlink оказались жизненно необходимыми для украинских военных, которые полагаются на них для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Поскольку российские войска выводят из строя другие средства связи, в частности радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.

Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".

Украинские войска сообщали о нарушении связи в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Тогда было предположение, что SpaceX ограничила доступ в интернет в этих районах, чтобы россияне не могли им пользоваться.

Аналитики обнаружили не менее семи комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, которые используются для отслеживания спутников.

  • Компания Илона Маска SpaceX приняла меры , чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
Россия
Читайте также:
Пам'ятник Леніну в Москві
16 апреля, 2023 воскресенье
Этот день в истории: Ленин призвал забрать у Украины "источники продовольствия и топлива", козаки приняли Конституцию Филиппа Орлика
19 апреля, 2023 среда
Россия атаковала Одессу 12 "шахедами". Есть попадание по объекту общественной инфраструктуры
Бахмут. Карта. 14/04/23
18 апреля, 2023 вторник
Возле Бахмута Силы обороны отбили несколько позиций и продвинулись вперед, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.22
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 апреля
12:25
Украинский чемпион Bellator рассказал, когда планирует защищать титул
12:20
Еврокомиссия: ордер на арест Путина должны выполнять все страны-подписанты Римского статута
12:07
OPINION
Отцы УПЦ МП просятся к Варфоломею, не признавая при этом Томос
12:06
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 13 по 19 апреля. Россияне провалились по всем направлениям, но стягивают новые силы
11:40
Украинка стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
11:33
Эксклюзив
Украину следует отстраивать на основе возобновляемой энергетики, от этого зависит мощь экономики, - эксперт по зеленым технологиям
11:29
Обновлено
Удары РФ по Харьковщине: в Волчанске убиты гражданские люди, в области есть раненые
11:17
Назвала Зеленского красивым: в РФ пенсионерку оштрафовали на 40 тыс. руб. за "дискредитацию армии"
11:17
После 25 лет работы: Netflix прекратит продажу DVD
10:45
Эксклюзив
Оккупанты снова закрыли Лисичанск и Попасную на въезд, в Северодонецке отлавливают людей за звонки на подконтрольную Украине территорию, - РВА
10:38
Источники FT назвали главную тему следующего "Рамштайна"
10:31
Инфографика
Курс валют на 19 апреля: стоимость доллара, евро, злотого
10:22
Аналитика
Помощь Украине может сдержать Китай, - американские эксперты
10:16
Россияне обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: 1 человек погиб
10:02
OPINION
Электронные повестки в Дии: правильно ли это?
09:59
Британские разведчики назвали основные методы и цели российской ИПСО
09:48
Маляр призвала не оповещать о смерти военных до официальных сообщений
09:41
Пентагон
Подразделение ВВС США, в котором служил Тейшейра, временно прекратило свою разведывательную деятельность
09:22
Стало известно, сколько заработали супруги Байдены за прошлый год
09:16
Паводок в Киеве несколько дней подряд идет на убыль
09:01
Российская армия за сутки обстреляла 20 населенных пунктов на Запорожье
08:59
Маск заявил, что созданный им искусственный интеллект с меньшей вероятностью захочет уничтожить человечество
08:55
Эксклюзив
В Мариуполе с начала оккупации менее 5% горожан получили гражданство РФ, - депутат горсовета Забавин
08:48
США предостерегли Россию от использования американских ядерных технологий на оккупированной ЗАЭС
08:47
Кувейт выделил миллион долларов для энергетического сектора Украины
08:23
За сутки враг выпустил 350 снарядов по Херсонщине: один человек погиб, 10 ранены
08:21
Обновлено
В Судане в результате столкновений погибли уже 270 человек, 2600 получили ранения
08:21
Инфографика
РФ потеряла 620 военных, 12 бронемашин и 23 беспилотника за сутки войны в Украине
08:06
OPINION
Если бы слива Тейшейры не было, его стоило придумать
08:04
Южная Корея сказала, в каком случае предоставит вооружение Украине
07:46
В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины
07:31
Президент Бразилии осудил войну в Украине после критики США его заявлений о "поощрении войны"
07:22
Обновлено
Россия атаковала Одессу 12 "шахедами". Есть попадание по объекту общественной инфраструктуры
07:03
Вербовали американцев и вмешивались в выборы: в США выдвинули обвинения россиянам, работавшим на ФСБ
06:49
На Херсонщине оккупанты наращивают оборону, минируют акватории рек Конка и Днепр, - Генштаб
06:30
"Интер" - "Бенфика": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
06:25
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика обвинила США в шпионаже
06:07
россия хакер
Разведка Британии предупредила об угрозе кибератаки на инфраструктуру Запада со стороны хакеров-сторонников РФ
05:46
В Финляндии заморозили землю и недвижимость центра науки и культуры РФ
05:30
"Бавария" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV