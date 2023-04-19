Россияне пытаются заглушить связь Starlink в Украине, используя экспериментальное оружие, - WP
Россия пытается перекрыть доступ украинских Сил обороны в интернет через спутниковую связь Starlink. Для этого агрессор прибег к использованию систем радиоэлектронной борьбы "Тобол"
Об этом пишет The Washington Post.
Согласно оказавшимся у издания данным американской разведки, методы России по прерыванию доступа в интернет украинским военным оказались более оригинальными, чем казалось сначала.
В частности, речь идет о попытках нарушить передачу данных Starlink в Украине. Для этого Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол". В документе сообщается, что программа, которая "якобы разработана для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники".
Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Прошлой весной Илон Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что, хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома", россияне, похоже, активизируют свои усилия.
По словам спикера Министерства обороны Украины Константина Журы, официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации".
Издание напоминает, что Starlink оказались жизненно необходимыми для украинских военных, которые полагаются на них для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Поскольку российские войска выводят из строя другие средства связи, в частности радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.
Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "тоболом" или другими средствами глушения, например "Тирада-2".
Украинские войска сообщали о нарушении связи в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Тогда было предположение, что SpaceX ограничила доступ в интернет в этих районах, чтобы россияне не могли им пользоваться.
Аналитики обнаружили не менее семи комплексов "Тобол" в России, все они расположены рядом с объектами, которые используются для отслеживания спутников.
- Компания Илона Маска SpaceX приняла меры , чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
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