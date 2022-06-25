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Россияне пытаются заблокировать Лисичанск с юга, украинские воины остановили наступление врага на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

25 июня, 2022 суббота
07:30
война с Россией На фото Вооруженные силы Украины

Российские окупанты предприняли попытку заблокировать Лисичанск с юга, украинские военные остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Совершал огненное поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении окупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, окупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении – ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Сиверском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудару неподалеку от Дибровного.

Для восстановления ранее утраченного положения, силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел.

Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

Российские окупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил республики Беларусь существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

На Южнобужском направлении окупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск.

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