Россияне пытаются выставить удары по оккупированному Крыму терактами, чтобы отвлечь внимание от своих военных преступлений, - ISW
Российская Федерация в очередной раз пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений и нарушений международного права. Также оккупанты пытаются подорвать призыв к оглашению России страной-спонсором терроризма
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Чтобы добиться поставленной цели оккупанты прилагают усилия, чтобы выставить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму как теракты.
"Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с проводимыми связанными с исламистским экстремизмом организации операциями в попытке отдалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорят эксперты.
В Институте отметили, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили экстремисты.
- 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, тогда на полуострове начали эвакуацию местных жителей.
- В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами. Вечером 16 августа появились первые фото, подтверждающие, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения. Боеприпасы перестали детонировать только утром 17 августа.
- Впоследствии росСМИ сообщили, что ФСБ России отчиталось о задержании в оккупированных Джанкое и Ялте шести членов-граждан РФ запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Говорят, что они действовали вроде бы по указаниям из Украины. "Председатель" Крыма Сергей Аксенов назвал их "террористами".
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