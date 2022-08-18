Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Чтобы добиться поставленной цели оккупанты прилагают усилия, чтобы выставить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму как теракты.

"Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с проводимыми связанными с исламистским экстремизмом организации операциями в попытке отдалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - говорят эксперты.

В Институте отметили, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили экстремисты.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, тогда на полуострове начали эвакуацию местных жителей.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами. Вечером 16 августа появились первые фото, подтверждающие, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения. Боеприпасы перестали детонировать только утром 17 августа.

Впоследствии росСМИ сообщили, что ФСБ России отчиталось о задержании в оккупированных Джанкое и Ялте шести членов-граждан РФ запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Говорят, что они действовали вроде бы по указаниям из Украины. "Председатель" Крыма Сергей Аксенов назвал их "террористами".

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