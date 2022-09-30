Россияне пытаются возобновить движение через Антоновский мост в Херсоне
Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики работают над тем, чтобы возобновить движение через Антоновский мост
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника не зафиксировано. Наблюдаются попытки оккупантов восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника", – пишут в ОК.
В течение дня, 29 сентября, российский враг нанес 4 авиационных и 1 ракетный удар по Югу Украины.
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