Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника не зафиксировано. Наблюдаются попытки оккупантов восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника", – пишут в ОК.

В течение дня, 29 сентября, российский враг нанес 4 авиационных и 1 ракетный удар по Югу Украины.

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