Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригоровки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артаково".

Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

В Генштабе также добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.

12 августа на Востоке Украины российские оккупанты имели частичный успех и теперь пытаются закрепиться на направлении Покровское - Бахмут.

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне производят ротацию боевых подразделений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb