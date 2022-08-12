Россияне пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на Юге Украины, - Генштаб
На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность тех подразделений, которые понесли потери во время боевых действий
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригоровки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артаково".
Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.
В Генштабе также добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
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