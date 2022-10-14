Россияне пытаются возобновить активное движение через реку Днепр, - ОК "Юг"
В Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить активное движение через реку Днепр
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на южнобужском направлении остается стабильно напряженной, сложной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и предпринимает попытки огневого поражения позиций подразделений Сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений и причинения разрушений гражданской инфраструктуры. Продолжаются попытки восстановить активное движение через реку Днепр", - пишет в "Юге".
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