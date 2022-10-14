Россияне пытаются возобновить активное движение через реку Днепр, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация на южнобужском направлении остается стабильно напряженной, сложной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и предпринимает попытки огневого поражения позиций подразделений Сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений и причинения разрушений гражданской инфраструктуры. Продолжаются попытки восстановить активное движение через реку Днепр", - пишет в "Юге".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb