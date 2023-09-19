Россияне пытаются вернуть утраченные позиции под Бахмутом, ВСУ успешно отражает вражеские атаки, - Генштаб
В понедельник, 18 сентября, российские террористы не покидали попыток вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещиевки под Бахмутом. Украинские защитники успешно отбивали атаки врага
Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клищиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.
На Мелитопольском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Кремль отправил в военный аэродром в Крыму 100 срочников
По данным Генштаба ВСУ, Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ во временно оккупированные территории Украины.
Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.
Армия РФ нанесла 22 ракетных удара по Украине, а Силы обороны 9 раз ударили по районам скопления оккупантов
За прошедшие сутки РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. ПВО уничтожило все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника. К сожалению, в результате таких террористических действий Кремля ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Авиационные удары потерпели Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.
- В ночь на 19 сентября кафиры запустили в направлении с юга на запад Украины "шахеды", на Львовщине и еще в нескольких областях работала ПВО. Во Львове из-за атаки из-под завалов достали мужчину и женщину.
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