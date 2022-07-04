Россияне пытаются установить контроль над Богородичным и Долиной, а также форсировали Северский Донец, - Генштаб ВСУ
Войска РФ закрепляются в Лисичанске и Белогоровке, пытаются установить контроль над Богородичным, Мазановкой и Долиной, а также форсировали реку Северский Донец
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
Славянское направление
Подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.
Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
Донецкое направление
Основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.
На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций украинских войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.
При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.
Авдеевское и Кураховское направления
Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.
Новопавловское и Запорожское направления
Противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.
Южнобужское и Таврическое направление
Основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинских войск контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.
Волынское, Полесское и Северское направления
Без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.
Харьковское направление
Группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий.
В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.
Как отмечают в Генштабе, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Тем не менее, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огненное поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.
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