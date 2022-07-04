Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Донецкое направление

Основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций украинских войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

Авдеевское и Кураховское направления

Оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

Новопавловское и Запорожское направления

Противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

Южнобужское и Таврическое направление

Основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинских войск контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Волынское, Полесское и Северское направления

Без существенных изменений. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

Харьковское направление

Группировка войск противника при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Как отмечают в Генштабе, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Тем не менее, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огненное поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb