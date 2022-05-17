Россияне пытаются удержаться на севере Харьковщины, чтобы предотвратить удары ВСУ по военным объектам в окрестностях Белгорода, - ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны .

Американские аналитики отмечают, что 16 мая российские войска провели ограниченные и преимущественно неудачные наземные наступления вдоль линии фронта в Украине.

Российская группировка вокруг Харькова пытается удержаться на нынешних рубежах и не дать украинским войскам продвигаться дальше на север.

Эксперты обратили внимание, что эта тактика отличается от предыдущих отступлений россиян из Киева, Чернигова и Сум, когда они полностью вернулись на территорию РФ.

"Россияне могут стремиться удержать позиции в Украине и продолжать артиллерийские удары по позициям ВСУ, чтобы не допустить попадания украинских сил на расстояние, с которого они могли бы вести огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня по окрестностям Белгорода, который является ключевым тыловым узлом российской армии ", – отметили в ISW.

В институте добавили, что россияне могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отбросить украинские войска на юг в Харьков, но констатировали, что такая попытка вряд ли увенчается успехом.

15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении враг направляет все усилия , чтобы не допустить продвижение украинских войск к границе Украины.

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