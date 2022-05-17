Россияне пытаются удержаться на севере Харьковщины, чтобы предотвратить удары ВСУ по военным объектам в окрестностях Белгорода, - ISW
Российская армия изменила тактику отступления и пытается закрепиться на севере Харьковской области, чтобы помешать ВСУ наносить удары по военным объектам в Белгородской области
Об этом сообщает Институт исследования войны .
Американские аналитики отмечают, что 16 мая российские войска провели ограниченные и преимущественно неудачные наземные наступления вдоль линии фронта в Украине.
Российская группировка вокруг Харькова пытается удержаться на нынешних рубежах и не дать украинским войскам продвигаться дальше на север.
Эксперты обратили внимание, что эта тактика отличается от предыдущих отступлений россиян из Киева, Чернигова и Сум, когда они полностью вернулись на территорию РФ.
"Россияне могут стремиться удержать позиции в Украине и продолжать артиллерийские удары по позициям ВСУ, чтобы не допустить попадания украинских сил на расстояние, с которого они могли бы вести огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня по окрестностям Белгорода, который является ключевым тыловым узлом российской армии ", – отметили в ISW.
В институте добавили, что россияне могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отбросить украинские войска на юг в Харьков, но констатировали, что такая попытка вряд ли увенчается успехом.
- 15 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении враг направляет все усилия , чтобы не допустить продвижение украинских войск к границе Украины.
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