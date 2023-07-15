Россияне пытаются создать собственные "судебные органы" на временно оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях юга и востока Украины россияне принимают новые законопроекты, направленные на внесение изменений в "судебную систему"
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
В частности, оккупанты формируют в новой судебной системе свои органы и системы управления.
В ЦНС отмечают, что такими действиями враг пітается активизировать судебную ветвь власти на ВТО юга и востока Украины. Это может дать оккупантам новые рычаги давления на гражданское население.
Через эти органы, полностью подконтрольные центральной власти в Москве, у российско-оккупационной администрации будут псевдозаконные основания лишать граждан Украины на ВОТ свободы, отчуждать их имущество и принимать решения в пользу оккупационных органов.
В Центре нацсопротивления также напомнили о том, что решения созданных на ВТО фейковых судов будут считаться ничтожными, а обращение в такие суды будет свидетельствовать о признании незаконно созданных РФ на захваченной территории нелегитимных органов власти и будет способствовать их оккупационной деятельности. Об этом отмечал Высший совет правосудия.
- 9 июля сообщалось, что захватчики на временно оккупированных территориях обещают деньги родителям за то, что их дети-подростки получат российские паспорта.
- 11 июля Генштаб ВСУ отмечал, что во временно оккупированном Геническе россияне усилили репрессии против местных, а также угрожают депортацией в Сибирь в случае отсутствия паспорта РФ.
- Также ЦНС стало известно, что россияне на ВОТ устраивают украинцам допросы на полиграфе. Особый интерес для них представляют люди без паспорта страны-агрессора.
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