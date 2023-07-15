Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В частности, оккупанты формируют в новой судебной системе свои органы и системы управления.

В ЦНС отмечают, что такими действиями враг пітается активизировать судебную ветвь власти на ВТО юга и востока Украины. Это может дать оккупантам новые рычаги давления на гражданское население.



Через эти органы, полностью подконтрольные центральной власти в Москве, у российско-оккупационной администрации будут псевдозаконные основания лишать граждан Украины на ВОТ свободы, отчуждать их имущество и принимать решения в пользу оккупационных органов.

В Центре нацсопротивления также напомнили о том, что решения созданных на ВТО фейковых судов будут считаться ничтожными, а обращение в такие суды будет свидетельствовать о признании незаконно созданных РФ на захваченной территории нелегитимных органов власти и будет способствовать их оккупационной деятельности. Об этом отмечал Высший совет правосудия.