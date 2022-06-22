Россияне пытаются штурмовать Северодонецк. Продолжаются бои вокруг Лисичанска, - глава РВА Власенко
Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, идут бои вокруг Лисичанска
Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Продолжаются бои на промзоне в Северодонецке. Со стороны россиян есть попытка штурмовать территорию Азота. Оккупанты также прибегают к штурму в сельской местности вокруг Северодонецка, где Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию. Очень мощные обстрелы Лисичанска, вокруг города также проходят в направлении населенных пунктов Тошковки и Устиновки", - отметил Власенко.
Глава РВА добавил, что, несмотря на то, что россияне фактически вышли на плацдарм в Лисичанск, преимущество остается на нашей стороне.
"Об окружении позиций ВСУ россиянами говорить рано, пока наши ребята держат поселки Синецкий и Павлоград. Но ситуация ухудшается. Россияне фактически уже вышли на плацдарм в Лисичанск - взяли Мирную Долину, вышли в Лоскутовку и Устыновку. Лисичанск и Бела россиянам придется вести боевые действия снизу вверх. В этом наше преимущество", - заметил Роман Власенко.
- 21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские нацисты захватили поселок Тошковка Северодонецкого района, вблизи трассы Лисичанск – Первомайск.
- Институт изучения войны передает, что после успешных наступлений близ Северодонецка 21 июня российские войска могут, избегая сложного противостояния через реку Северский Донец, угрожать Лисичанску.
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